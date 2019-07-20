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تراجع الزواج و ارتفاع نسب الطلاق في لبنان

السبت، 20 يوليه 2019 11:16 م
تراجع الزواج و ارتفاع نسب الطلاق في لبنان ارتفاع نسب الطلاق فى لبنان أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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تراجع الزواج وارتفع معدل الطلاق في لبنان، وبحسب رئيس الدولية للمعلومات وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية لبنانية جواد عدرا ، وفقا للمديرية العامة للأحوال الشخصية تبين ارتفاع في نسبة الطلاق من عقود الزواج في الفترة الممتدة بين 2014 و 2018. 
 
وفي في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل تويتر قال عدرا، في الفترة الممتدة بين 2014 و 2018 بلغ الطلاق 19.6% مقارنة بـ15.6% للفترة الممتدة بين 2009 و 2013". 
 
ووفقا لمواقع لبنانية نشرت الدولية للمعلومات اللبنانية دراسة أشارت فيها الى أن " التحولات التي شهدها لبنان سواء الاقتصادية منها حيث تراجعت فرص العمل وزادت الهجرة، وإجتماعياً حيث الإنفتاح وتشعب العلاقات وتبدل بعض المفاهيم الإجتماعية، وكذلك النزوح السوري وتأثيره الاجتماعي والعائلي، أدت إلى تبدل في خيارات اللبناني من حيث تراجع حالات الزواج مقابل إرتفاع في حالات الطلاق.
 
ووفقا للدراسة تراجعت عقود الزواج من 40565 عقداً في العام 2009 إلى 39840 عقداً في العام 2018 أي بمقدار 725 عقداً ونسبة 1.78%، أما الطلاق، فقد ارتفع من 5957 في العام 2009 إلى 8678 في العام 2018 أي بإرتفاع بمقدار 2721 عقداً وبنسبة 45.6%".
 
 
 

لبنان

زواج

الزواج في لبنان

الطلاق

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