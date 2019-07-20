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تحرير 21 محضر فى حمله تموينية شرق الاسكندرية

السبت، 20 يوليه 2019 05:05 م
تحرير 21 محضر فى حمله تموينية شرق الاسكندرية حمله تموين-ارشيفيه
الاسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة تفتيشية كبرى وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط للأسواق .

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة احمد سليم مدير الإدارة وإشراف  نبيل محفوظ رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، محضر عدم احتفاظ بسجل التفتيش، تحرير محضرين إدارة وإنشاء وتشغيل مخبز شامى حر ومخبز افرنجى وحلوانى بدون ترخيص من الجهات المختصة،  تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان بالمحلات طبقا للقرار الوزارى 330، تحرير عدد 4 محاضر عدم وجود لوحة موضح بها بيانات ومواعيد التشغيل،   تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار بيع مقرارت تموينية بمجمع استهلاكى، تحرير محضر عدم إعلان عن اسعار بيع غاز البوتوجاز  بمستودع بوتاجاز، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

 

 

 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

شرق الاسكندرية

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