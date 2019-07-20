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بدء تسجيل أسماء المتقدمين لدورات المنح الأجنبية بجامعة الوادي الجديد

السبت، 20 يوليه 2019 10:56 ص
بدء تسجيل أسماء المتقدمين لدورات المنح الأجنبية بجامعة الوادي الجديد جامعة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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بدأت كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، تسجيل أسماء طلاب الثانوية العامة الراغبين في الاشتراك في دورة اللغة الإنجليزية التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المحافظة، للطلاب الراغبين في الحصول على منحة محافظة الوادي الجديد للجامعات الأجنبية.

 

أكد الدكتور سري الشريف، عميد كلية الآداب بالوادي الجديد، أنه على الطلاب التوجه إلى مكتب أمين عام كلية الآداب اليوم السبت، لتسجيل أسمائهم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى انتهاء مواعيد العمل.

 

وأضاف سري، أنه يجب علي الطلاب ضرورة إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة، مشيرًا الي، أن الدورة تقام بمقر كلية الآداب اعتبارا من الأحد المقبل، ولمدة 10 أيام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة.

 

 


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