بالصور .. ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص غرب الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تفتيشية مكبرة، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة و ضبط للأسواق.

حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبي مدير الإدارة وإشراف حماده جوده رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الحلويات بدون ترخيص و تم التحفظ على 10 الجولة سكر زنة الجوال 50 كجم ، 5 أجولة دقيق زنة الجوال 50 كجم ، 4 كرتونة عجوة زنة الكرتونة 20 كجم ، كرتونة زيت عبوات 1 كجم ، 4 اسطوانات بوتاجاز كبيرة

من جهه اخرى تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن لمخبزين ، محضرين عدم الإعلان عن أسعار بيع اسطوانات البوتاجاز، 4 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون تراخيص ، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، 15 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 10 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.