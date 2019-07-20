سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 01:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بالصور .. رفع كفاءة طرق مدينة برج العرب استعدادا للعيد القومى للإسكندرية

السبت، 20 يوليه 2019 12:27 م
بالصور .. رفع كفاءة طرق مدينة برج العرب استعدادا للعيد القومى للإسكندرية رفع كفاءة طريق مدينة برج العرب
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قامت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال القائمة بنطاق المركز، ومتابعة  عمليات التطوير بالمركز استعدادا للافتتاح فى عيد الاسكندرية القومى.

حيث قامت  المهندسة  جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب اليوم السبت بمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق جمال عبد الناصر ببرج العرب القديم، وذلك في ظل الاهتمام برصف وتمهيد الطرق حفاظا على سلامة المواطنين ومازالت الأعمال والمتابعة مستمرة و فى ظل توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيلها.

من جهه أخرى واصل المركز العمل لحملة نظافة بطول مدخل المطار حيث قامت إدارة الحدائق بالمركز بزراعة أشجار فيكس داخل وخارج المطار الحربي وإزالة البوص والحشائش الغريبة على جانبى الطريق وتحت إشراف  رضوان محمود

 

فيما قامت الاجهزة التنفيذية بالمركز بإزالة التعديات علي حرم الطريق امتداد شارع أنور السادات، حيث قامت المهندسة  نادية جبر سكرتير عام المركز، بشن حملة إزالة تعديات على حرم الطريق بحضور مدير إدارة أشغال الطريق ومندوب إدارة أشغال الطريق بالمركز، وتم إزالة جميع الاشغالات الموجودة بحرم الطريق.

 

1
 
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

 

 

 


اخبار الاسكندرية

برج العرب

رصف الطرق

العيد القومى للاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. وعاظ وواعظات فى مطارات وموانئ مصر لتوعية الحجاج بمناسك الحج

صور.. وعاظ وواعظات فى مطارات وموانئ مصر لتوعية الحجاج بمناسك الحج

"صن" الإنجليزية: تريزيجيه يخضع للكشف الطبى فى أستون فيلا الأسبوع المقبل

"صن" الإنجليزية: تريزيجيه يخضع للكشف الطبى فى أستون فيلا الأسبوع المقبل

مدرب المصرى لـTIME SPORT: إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

مدرب المصرى لـTIME SPORT: إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

ابراهيموفيتش يبهر العالم بهاتريك فى الدوري الأمريكي.. فيديو

ابراهيموفيتش يبهر العالم بهاتريك فى الدوري الأمريكي.. فيديو

عاد من جديد.. التريلر الأول لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

عاد من جديد.. التريلر الأول لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

شاهد فى دقيقة.. ميركل تعلن اعتزال السياسة فى 2021

شاهد فى دقيقة.. ميركل تعلن اعتزال السياسة فى 2021

مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و98.2% للأسنان 97.6% للصيدلة

مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و98.2% للأسنان 97.6% للصيدلة

«المالية»: سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية مركزيا

«المالية»: سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية مركزيا

التعليم العالى تعلن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى الإثنين

التعليم العالى تعلن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى الإثنين

مصر تبهر العالم فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.. بشهادة نجوم الكرة والصحافة "التنظيم رائع.. الملاعب قطعة من أوروبا.. والبنية التحتية ممتازة".. رابح ماجر: نجحت بامتياز.. وأسطورة السنغال يشيد بحسن الضيافة

مصر تبهر العالم فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.. بشهادة نجوم الكرة والصحافة "التنظيم رائع.. الملاعب قطعة من أوروبا.. والبنية التحتية ممتازة".. رابح ماجر: نجحت بامتياز.. وأسطورة السنغال يشيد بحسن الضيافة

بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة