بالصور .. رفع كفاءة طرق مدينة برج العرب استعدادا للعيد القومى للإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قامت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال القائمة بنطاق المركز، ومتابعة عمليات التطوير بالمركز استعدادا للافتتاح فى عيد الاسكندرية القومى.

حيث قامت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب اليوم السبت بمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق جمال عبد الناصر ببرج العرب القديم، وذلك في ظل الاهتمام برصف وتمهيد الطرق حفاظا على سلامة المواطنين ومازالت الأعمال والمتابعة مستمرة و فى ظل توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وإعادة تأهيلها.

من جهه أخرى واصل المركز العمل لحملة نظافة بطول مدخل المطار حيث قامت إدارة الحدائق بالمركز بزراعة أشجار فيكس داخل وخارج المطار الحربي وإزالة البوص والحشائش الغريبة على جانبى الطريق وتحت إشراف رضوان محمود

فيما قامت الاجهزة التنفيذية بالمركز بإزالة التعديات علي حرم الطريق امتداد شارع أنور السادات، حيث قامت المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز، بشن حملة إزالة تعديات على حرم الطريق بحضور مدير إدارة أشغال الطريق ومندوب إدارة أشغال الطريق بالمركز، وتم إزالة جميع الاشغالات الموجودة بحرم الطريق.















