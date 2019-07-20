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انتشار شوادر الأضاحى بالإسكندرية.. والاحياء تكثف حملات ازالة تعدياتها

السبت، 20 يوليه 2019 11:55 ص
انتشار شوادر الأضاحى بالإسكندرية.. والاحياء تكثف حملات ازالة تعدياتها شوادر الاغنام
الاسكندرية جاكلين منير

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شهدت عدد من الشوارع والمناطق في الإسكندرية انتشار شوادر بيع الاضاحى والاغنام ، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك، وقد كثفت أحياء الاسكندرية حملاتها لإزالة تعديات شوادر الاغنام و الاضاحى خاصة فى التعدى على الطريق العام

حيث شن حى العامرية أول حملة مكبرة ، بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، لإزالة التعديات بحضور  محمد عبد الله سكرتير عام الحي وجميع الإدارات المعنية ، و تم إزالة شوادر الأغنام بسوق الغنم وضواحيه ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهه أخرى وفي ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول. وبناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس الحي ، قامت إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بإزالة وإيقاف أعمال بناء سور فى المهد اخر شارع الوكالة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور  عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد

 

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اخبار الاسكندرية

العامرية

عيد الاضحى

سوق الاضاحى

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