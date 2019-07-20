سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 06:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يحذر من تبعات قرار الحوثى مصادرة جوازات السفر

السبت، 20 يوليه 2019 04:55 م
اليمن يحذر من تبعات قرار الحوثى مصادرة جوازات السفر
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت الحكومة الشرعية اليمنية من تبعات قرار مليشيا الحوثى الانقلابية بحظر سفر المواطنين فى مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015م، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

 

وأوضحت الحومة على لسان وزير إعلامها معمر الأريانى وزير الاعلام أن إصدار الملشيا تعليمات إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات فى المحافظات المحررة، جاء بعد الجهود التى بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من كافة المحافظات عليها وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.

 

وأشار الاريانى إلى أن أداء المبعوث الدولى وصمته عن جرائم مليشيا الحوثى ساهم فى تصاعد وتيرة الانتهاكات التى ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وأضاف" الشعب اليمنى ينتظر من المبعوث الأممى تحركا فاعلا لوقف هذه الخطوة الخطيرة والتى تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التى تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمنى".

 

وحمل مليشيا الحوثى المسئولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير الذي يؤكد مضيها في تصعيد الأزمة، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين فى مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التى تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين.

 


اليمن

حكومة اليمن

حرب اليمن

الحوثيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليمن: مليشيات الحوثى أغلقت الممرات الإنسانية فى الحديدة

الجمعة، 19 يوليه 2019 05:42 م

أنور قرقاش: الإمارات والسعودية أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية فى اليمن

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:07 ص

الدوحة تواصل جرائمها فى اليمن.. قطر تمول تدريب 300 من تنظيم الإخوان الإرهابى فى معسكر الرويك بمحافظة مأرب.. وتمول الإرهابيين بـ 60 مليون دولار.. ومباشر قطر: تنظين الحمدين يصنع إعلامًا معاديًا للتحالف العربى

الخميس، 18 يوليه 2019 08:30 م

رئيس وزراء اليمن: حريصون على تصحيح مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم

الخميس، 18 يوليه 2019 05:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. المؤتمر الوطنى السابع للشباب ينعقد بالعاصمة الإدارية نهاية يوليو

موجز 6.. المؤتمر الوطنى السابع للشباب ينعقد بالعاصمة الإدارية نهاية يوليو

موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

مسجلا خطر يغتصبان معاقة ذهنيا فيغرق أحدهما فى النيل أثناء هروبه بالجيزة

مسجلا خطر يغتصبان معاقة ذهنيا فيغرق أحدهما فى النيل أثناء هروبه بالجيزة

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ90 مليون جنيه

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ90 مليون جنيه

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

استقبال حافل للخضر بعد العودة إلى الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019.. صور

استقبال حافل للخضر بعد العودة إلى الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة