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الكشف على 1050 مواطن بقرية ميت عاصم في قافلة طب المنصورة

السبت، 20 يوليه 2019 04:44 م
الكشف على 1050 مواطن بقرية ميت عاصم في قافلة طب المنصورة جانب من أعمال القافلة الطبية بميت عاصم
الدقهلية - سارة الباز

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نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة قافلة طبية بمشاركة طلبة الكلية لقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، بعدد من التخصصات الطبية المختلفة.
 
و تم الكشف على حوالى 1050 مريضا، وتحويل العديد من الحالات  لاستكمال الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة المنصورة. 
 
شارك بالقافلة أعضاء هيئة التدريس من أقسام الباطنة العامة، وأمراض القلب، والجراحة العامة، وأمراض النسا والتوليد، وطب و جراحة العيون، والأنف و الأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، والأمراض العصبية، والمسالك البولية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، والقائم بعمل عميد الكلية بالتعاون مع  الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، و بالتنسيق مع الدكتور سمير أبو النور، مدير  الإدارة الصحية بمنية النصر.
 
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الدقهلية

جامعة المنصورة

قافلة طبية

منية النصر

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