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الطب البيطري بالدقهلية تعلن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

السبت، 20 يوليه 2019 12:27 م
الطب البيطري بالدقهلية تعلن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى مجزر -ارشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري عن بدء الاستعداد لعيد الأضحى بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات ذات الصِّلة لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من اَي مسببات مرضية. 
 
وأكد على أنه قد تم التنبيه على أطباء المجازر باستمرار فتح المجازر وإلغاء الراحات اعتبارا من يوم 1 أغسطس المقبل، وحتى آخر أيام العيد، كما تم تكثيف لجان مكافحة الكلاب الضالة بأماكن تجمع المواطنين والمنتزهات، لافتا إلى تخصيص الرقم 0502202626 لتلقى أية شكاوى، أو استفسارات.
 
وأشار إلى إطلاق عدد من الندوات الإرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي بالمجازر حفاظا على صحة المواطنين وعدم تلويث البيئة، لافتا إلى  ضرورة تناول اللحوم المذبوحة بالمجازر منعا لانتشار الأمراض المشتركة التى تنتقل من اللحوم للإنسان
 
وأضاف بأنه قد تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن بضرورة ضمان عدم انقطاع المياه والكهرباء ورفع المخلفات يوميا، وتزويد المجزر بعدد كاف من العمال وتطهير أحواض الترسيب وصيانة الصرف الصحى بالمجازر .
 
وأوضح أنه قد تم دعم المجازر بعدد كاف من الأطباء المدربين على العمل بالمجازر لمواجهة التزايد فى إعداد المذبوحات وتوفير كافة مستلزمات المجازر من بلانكات وأدوات نظافة ومنظفات.
 

الدقهليه

الطب البيطري

عيد الأضحى

استعدادات العيد

الأضاحي

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