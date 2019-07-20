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السعودية: نقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لسلطنة عمان بعد تحسن صحته

السبت، 20 يوليه 2019 03:02 م
السعودية: نقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لسلطنة عمان بعد تحسن صحته العاهل السعودى
وكالات

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بالإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه حول عملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" إلى أحد مستشفيات مدينة جازان، إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال وجوده على متن السفينة التى تتمركز شمال غرب الحديدة، صرح مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية بأن الوزارة تلقت طلبًا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية فى الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية.

وأوضح المصدر، أنه تم نقل المواطن الإيرانى المذكور إلى سلطنة عُمان الشقيقة، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.

وأضاف المصدر، أن عملية إخلاء المواطن الإيرانى وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تحسن حالته الصحية، يأتى بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، وانطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنسانى دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمى والدولى.

 


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