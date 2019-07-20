السديس يوجه العاملين بالحرمين ببذل الجهود لإنجاح موسم الحج

كتب- هاشم الفخرانى

دعا الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال كلمة وجهها عبر الجهاز اللاسلكي إلى العاملين بالمسجد النبوى ووكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى ببذل جهود كبيرة لإنجاح خطة الوكالة لحج هذا العام 1440هـ .

وقال "السديس" إن الله عز وجل شرف المملكة بالخدمة في الحرمين الشريفين وشرف خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين وأن قيامنا بهذا العمل عبادة ينبغي أن نخلص فيها لله سبحانه امتثالاً بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الكلمة الحسنة والأخلاق الحميدة , مضيفاً أن هذا العمل رسالة عظيمة في إبراز وسطية واعتدال هذا الدين وقيمه وحسن تعامله ونبل أخلاقه ، مشددا على ضرورة الحرص على تطوير الأعمال والرقى بمستوى الأداء تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التى لها أثر بالغ فى تطوير الخدمات المقدمة على أكمل وجه .

واختتم الشيخ السديس حديثه بالشكر لحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وأمير منطقة المدينة المنورة نائبه على ما يولونه من اهتمام وعناية ورعاية بالحرمين الشريفين حرصاً منهم على خدمة الإسلام والمسلمين.