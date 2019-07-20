التأمين الصحي بالشرقية يدشن حملة "اطمن علي قلبك "

الشرقية - إيمان مهنى

يدشن فرع التأمين الصحي بالشرقية، برئاسة الدكتور جمال سلامة مدير الفرع وبإشراف الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة، حملة " أطمن علي قلبك "، ذلك لفحص العاملين بالفرع ومستشفي المبرة.

وأكد التأمين الصحي، إن الحملة ستبدأ يوم الاثنين 22 يوليو الجاري ولمدة يوم واحد وتضم الاستشاريين وأخصائيين القلب وأجهزة لتحليل السكر وقياس الضغط ورسم القلب وأشعة تليفزيونية على القلب، ذلك بمستشفي المبرة، بإشراف الدكتور رضا الديب مدير، المستشفي الدكتوره علا عبد الله مدير عام الشئون الطبيه بفرع الشرقيه.

ووأضحت الدكتورة هناء رشيد مدير عام الشئون العلاجية، والدكتور اياد الطحان منسق الحملة، أن نستهدف فحص كل الفئات الغير مرضية والمرضية، خاصة الأخيرة ممن يعانون من ضغط، سكر، كوليستيرول الألم متكررة في الصدر، أي تاريخ مرضي، أو فى تاريخ لحما روماتيزميه " لابد من خضوعهم لفحوص دورية و الاطمئنان علي سلامة القلب، مضيفا أنه يشارك في الحملة الدكتورة دعاء محمدى مدير العنايه المركزه وأخصائي القلب بالمستشفى، الدكتورة زينب شعلان استشارى الباطنه والقلب، الدكتور أحمد شوقى استشارى الباطنه والقلب ، الدكتور أحمد الدماصى أخصائي الباطنه والقلب ويعاونهم فريق من الأطباء والتمريض والمعامل و الأشعة