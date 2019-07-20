سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 06:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

البيان الإماراتية: دولة الإمارات لا يمكن أن تتخلى عن اليمن وشعبه الشقيق

السبت، 20 يوليه 2019 05:09 م
البيان الإماراتية: دولة الإمارات لا يمكن أن تتخلى عن اليمن وشعبه الشقيق مساعدات إماراتية فى اليمن
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت صحيفة البيان الإماراتية فى افتتاحيتها اليوم، أن دولة الإمارات المعروف عنها نهج العطاء ومساعدة الجميع، خاصة أشقاءها العرب، لا يمكن أن تتخلى عن اليمن وشعبه الشقيق، وقد أعلنت الإمارات ذلك مراراً وتكراراً، بأنها في اليمن من أجل إعادة الأمن والاستقرار، ومن أجل البناء والتنمية ورفع المعاناة عن اليمن وشعبه، ولهذا فلا مجال للجدل بشأن استمرار الإمارات بالقيام بهذا الدور مهما كانت الظروف.

 

أضافت، إن دعم اليمن ومساعدته من أجل استقراره وتنميته، على رأس اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ومن المعروف أن دولة الإمارات، لم تتوقف على مدى الأعوام الثلاثة الماضية عن تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة الفعالة في إعادة بناء ما دمرته الحرب، وسعيها الدؤوب لإصلاح البنية التحتية في مختلف مدن وقرى اليمن، وإطلاق المبادرات التنموية والإنسانية، وكل هذا من تخفيف معاناة الشعب اليمني، وقد أقامت المؤسسات الإماراتية في اليمن العديد من المشروعات التنموية والخدمية والصحية من أجل وضع هذا البلد الشقيق على طريق البناء والإعمار والتنمية والتطور.

 

وأوضحت الصحيفة أن الإمارات بشهادة دولية هي الأولى في تقديم المساعدات لليمن وشعبه، وجاء ذلك في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن مستوى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 وتجاوزت مساعداتها حتى الآن العشرين مليار درهم، استفادت منها 12 محافظة ونحو ثلثي الشعب اليمني، وما زال وسيظل الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات في اليمن مستمراً، وبالكثافة، لأن هذا هو نهج وسياسة الإمارات وتوجيهات قيادتها الحكيمة التي لا تتخلى عن أي محتاج في العالم.


اليمن

البيان

الإمارات

التحالف العربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليمن يحذر من تبعات قرار الحوثى مصادرة جوازات السفر

السبت، 20 يوليه 2019 04:55 م

أنور قرقاش: الإمارات والسعودية أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية فى اليمن

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:07 ص

الدوحة تواصل جرائمها فى اليمن.. قطر تمول تدريب 300 من تنظيم الإخوان الإرهابى فى معسكر الرويك بمحافظة مأرب.. وتمول الإرهابيين بـ 60 مليون دولار.. ومباشر قطر: تنظين الحمدين يصنع إعلامًا معاديًا للتحالف العربى

الخميس، 18 يوليه 2019 08:30 م

"قطريليكس" يكشف محاولات قطر والإخوان تشويه التحالف العربى فى اليمن

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

مسجلا خطر يغتصبان معاقة ذهنيا فيغرق أحدهما فى النيل أثناء هروبه بالجيزة

مسجلا خطر يغتصبان معاقة ذهنيا فيغرق أحدهما فى النيل أثناء هروبه بالجيزة

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ90 مليون جنيه

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ90 مليون جنيه

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

استقبال حافل للخضر بعد العودة إلى الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019.. صور

استقبال حافل للخضر بعد العودة إلى الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019.. صور

غدا.. رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة

غدا.. رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة