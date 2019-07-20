البرلمان العراقى: إجراء الانتخابات المحلية فى موعدها إبريل القادم

بغداد /أ ش أ/

أكد البرلمان العراقى إجراء الانتخابات المحلية فى موعدها المقرر فى شهر أبريل من العام القادم، مبديا حرصه على المضى فى إجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات.

وقال نائب رئيس البرلمان حسن الكعبى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة - إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقد، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من مجالس الأقضية والنواحى فى العراق، بحضور أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية.

وأضاف البيان أن الكعبى ناقش التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أكد على إجراء الانتخابات المحلية فى موعدها المقرر خلال شهر أبريل من العام المقبل دون تأجيل.

وأكد أن البرلمان أبدى حرص هيئة رئاسته على المضى بإجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات، ومنها إيجاد هيكل تنظيمى للمجالس المحلية بما يتناسب مع المهام المناطة بها.