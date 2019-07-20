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البحرين تستضيف مؤتمرا دوليا لأمن الملاحة أكتوبر المقبل

السبت، 20 يوليه 2019 05:02 م
البحرين تستضيف مؤتمرا دوليا لأمن الملاحة أكتوبر المقبل
إيمان حنا

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تستضيف دولة البحرين، في أكتوبر المقبل، مؤتمرا دوليا، حول أمن الملاحة البحرية والجوية، ويتوقع محللون أن يكون منصة لتشكيل تحالف دولي من أجل حل حاسم للتهديدات الإيرانية، بحسب العين الإخبارية.

 

ومن المنتظر أن يشارك فى المؤتمر 65 دولة، تعكس حجم الحشد الدولي المنتظر ضد طهران.

 

سيكون المؤتمر محطة جديدة ضمن محطات مواجهة العنف الإيرانى، بعد انعقاد مؤتمر  وارسو حول الشرق المنعقد فى فبراير الماضى .

 

وقالت البحرين إن المؤتمر سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، من أجل التوصل إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني، وضمان حرية الملاحة في منطقة تعد استراتيجية للعالم أجمع.

 

وأكدت الخارجية البحرينية إنها تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به المملكة للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وإدراكا منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية.

 

كما تأتي تجسيدا لسياسة البحرين المرتكزة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة جميع المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

 


البحرين

ايران

امن الملاحة

ارهاب ايران

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