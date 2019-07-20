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الباعة يفترشون قضبان القطارات بسوق الدلجمون..ورئيس كفرالزيات:توفير أماكن بديلة

السبت، 20 يوليه 2019 08:00 ص
الباعة يفترشون قضبان القطارات بسوق الدلجمون..ورئيس كفرالزيات:توفير أماكن بديلة الباعة يفترشون قضبان القطارات بسوق الدلجمون
الغربية - عادل ضرة

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تشهد قرية الدلجمون، بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، كارثة محققة لقيام الباعة الجائلين بافتراش قضبان السكة الحديد وجعله سوقا يوميا لأهالى القرية وسط مرور القطارات كفر الزيات – منوف.

 

ويفترش الباعة الجائلون السكة الحديد ولا يبعدون عن قضبان السكة الحديد إلا بمسافة قليلة، فى تحد صارخ للمسئولين، فرغم الحملات الأمنية التى شنتها مديرية أمن الغربية بالاشتراك مجلس مدينة كفر الزيات، والتى أسفرت عن رفع الباعة الجائلين من محيط قضبان السكة الحديد، إلا أن الباعة يتحدون المسئولين، ويعودون مرة أخرى.

 

فبرغم توفير مكان بديل لنقل السوق إليه إلا أن الباعة يصرون على افتراش قضبان السكة حديد، فى الوقت الذى تعرض فيه بعض المواطنين إلى الوفاة دهسا أسفل عجلات القطارات.

 

وتقول فريدة عبد الدايم، إحدى الباعة الجائلين، إنها تعمل فى السوق على قضبان السكة الحديد منذ عدة سنوات ويفترش الأرض المئات من البائعين فى الاتجاهين، مشيرة إلى أن مجلس المدينة اقترح نقلهم إلى منطقة بديلة للسوق، ولكن الأرض المخصصة لا تسع إلا لعدد قليل من الباعة، وهو ما سيترتب عليه غلق الشارع، وينتج عنه صعوبة مرور المواطنين.

 

وأضافت أن سوق الدلجمون يقام يوميا بالقرب من قضبان السكة الحديد، خاصة أن المنطقة تتسع لأكثر من 500 بائع، ويعرفهم أبناء القرية.

 

وطالبت فريدة عبد الدايم ببقائهم فى مكانهم الحالى مع الابتعاد قليلا عن القضبان، على أن يلتزم جميع البائعين بذلك، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر ضده.

 

أما وفاء محمود فقالت إنها تعمل بسوق الدلجمون منذ سنوات لمساعدة زوجها المريض، وتوفير متطلبات الأسرة المكونة من 5 أفراد، مشيرة إلى أن مكان السوق الحالى أفضل مكان لهم، على عكس المكان البديل للسوق الحالى لكونه آمنا لهم.

 

وأضافت وفاء أنه تم بناء سور أمام قضبان السكة الحديد فى اتجاه المساكن وقام مجلس المدينة بنقلهم خارج محيط السكة الحديد، ولكن الشارع ضيق والسكان يرفضون افتراشنا أمام بوابات العمارات، مطالبة بتوفير مكان أكبر يتسع لنقل السوق والباعة إليه ويكون آمنا عليهم بعيدا عن الأرض القريبة من المقابر.

 

وأوضحت أوصاف البنا أن السوق الجديد يقع بالقرب من المقابر ويستغله المدمنون فى تعاطى المواد المخدرة ونخشى على حياتنا من أى أعمال إجرامية قد يرتكبها البلطجية، مؤكدة أنهم تراجعوا مسافة كبيرة عن قضبان، حفاظا على حركة القطارات من كفر الزيات – إلى منوف، ومنعا من الوقوع تحت طائلة القانون وتحرير محاضر ضدهم.

 

من جانبه أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أنه تم توفير مكان بديل للسوق المقام على قضبان السكة الحديد بالدلجمون، إلا أن الباعة رفضوا تطبيق القرار.

 

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات إلى أنه تم شن حملة مكبرة من مجلس المدينة وقوات الشرطة، وتمت إزالة فروشات الباعة الجائلين من حرم السكة الحديد وتحرير محاضر لهم، وبعد مرور فترة قصيرة عادوا مرة أخرى إلى نفس المكان، مشيرا إلى أنه تم بناء سور بطول شريط السكة الحديد فى اتجاه المساكن، وتم إنشاء باكيات وتسليمها للبائعين، إلا أنهم رفضوا الالتزام بحجة أن الشارع ضيق، فضلا عن رفض سكان العمارات احتلال الباعة الجائلين للشارع.

 

وأكد أن هذه المنطقة شهدت وقوع العديد من الكوارث، وتعرضت حياة عدد كبير من المواطنين للخطر، نتيجة لتعرضهم لحوادث القطارات، مؤكدا أن أراضى أملاك الدولة المتاحة تقع بعيدا عن الكتلة السكنية ويرفض الباعة نقلهم فيها، وأن هناك خطة للبحث عن أماكن بديلة قريبة من الكتلة السكنية، للقضاء على مشكلة السوق العشوائى على قضبان السكة الحديد.

 

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كفر الزيات

سوق الدلجمون

الغربية

الباعة الجائلين

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