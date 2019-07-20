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الإسكندرية تختم فعاليات اليوم العالمى للبيئة تحت شعار "دحر تلوث الهواء"

السبت، 20 يوليه 2019 10:31 م
الإسكندرية تختم فعاليات اليوم العالمى للبيئة تحت شعار "دحر تلوث الهواء" فعاليات اليوم العالمى للبيئة
الإسكندرية - جاكلين منير

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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم بحضور ختام فعاليات "اليوم العالمى للبيئة 2019" والتى أقيمت برعاية وتوجيهات محافظ الإسكندرية تحت شعار "دحر تلوث الهواء".

 

وشاركت بالفعاليات جهات عديدة من محافظة الإسكندرية بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدنى، وذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم، مستشار محافظ الإسكندرية لشئون البيئة، وغادة إبراهيم، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

 

وفى كلمته، نقل اللواء محمد عبد الوهاب تحيات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية لجميع الحضور. وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات التى شاركت فى تنظيم وإنجاح فعاليات "اليوم العالمى للبيئة 2019"، تلك الفعاليات التى تهدف إلى حماية الطبيعة والحفاظ عليها من التلوث والتدهور، وكذا رفع الوعى البيئى وخلق كوادر قادرة على مواجهة التحديات والمساهمة فى تشجيع السياحة البيئية.

 

وأوضح أننا فى الإسكندرية جزء من خطة الدولة المصرية لتحسين البيئة قد اتخذنا عددا من الإجراءات فى هذا الشأن نذكر منها على سبيل المثال، قيام محافظة الإسكندرية بتيسير الأوتوبيس الكهربائى مما سينعكس بالإيجاب على صورة الهواء بالمدينة لتكون الإسكندرية أولى محافظات مصر التى تسلك هذا النهج.

 

وعلى هامش ختام الفعاليات تم افتتاح معرض "منتجات إعادة التدوير"، والتى شاركت به طلاب المدارس المختلفة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة. كما تم تكريم الجهات المشاركة فى فعاليات اليوم العالمى للبيئة.


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