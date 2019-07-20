افتتاح وحدة الرصد البيئي وتدشين قافلة طبية مجانية بقرية بولاق بالخارجة غدًا الأحد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن افتتاح وحدة الترصد البيئي بمقر مستشفي التكامل الصحي بقرية بولاق بمركز الخارجة صباح غد الأحد.

أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، افتتاح معمل للرصد البيئي بمبني مستشفي التكامل بقرية بولاق جنوب مدينة الخارجة لرصد ظهور وبؤر للملوثات في ( هواء - مياه- سموم – بكتريولوچى – وغيرها من الملوثات الأخرى).

وأضافت أن المشروع تكلف مليون جنيه من وزارة الصحة وأشرف على تنفيذه مديرية الإسكان بالمحافظة، وسيجري افتتاح الوحدة وتشغيل جزئي لها من خلال تشغيل وحدات وأجهزة ملوثات الهواء والمياه، علي أن تستكمل باقي الأجهزة خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه أكد وكيل مديرية الصحة بالوادي الجديد، الدكتور صلاح محمد علي، أن المديرية ستنظم صباح غد الأحد، قافلة طبية مجانية بالتوازي مع افتتاح وحدة الرصد البيئي بقرية بولاق، لخدمة أبناء القرية.

أضاف صلاح، أن القافلة ستقدم خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج والدواء، في 5 تخصصات طبية هي الرمد والعظام والنساء والأطفال والباطنية.

من ناحية أخرى، عقد مركز تنظيم الأسرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، بمدينة الخارجة، ندوة تثقيفية حول مرض سرطان الثدي ومناهضة ختان الإناث، وذلك للتعريف بمدى خطورة تلك الأمراض على الفتيات،بالإضافة إلى أهمية القضاء على الأمية، وكذلك دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم المرأة المعيلة بالتعاون بين محافظة الوادي الجديد والمجلس القومي للمرأة،وذلك بمقر الوحدة المحلية بقرية المنيرة مركز الخارجة. حاضر في الدكتور محمود المهدى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة،والشيخ حسن عبد الحافظ ممثل الأوقاف والقس برثوماوس سامى، ممثل الكنيسة، والدكتورة سحر عبد الستار طبيبة النساء والتوليد، والدكتورة تهانى يونس، استشاري ورئيس قسم الأطفال بالوادي الجديد وممثلين من هيئة محو الأمية. تضمن اللقاء،عرض خطط مواجهة أمراض سرطان الثدي ومواجهة الأمية والقضاء عليها،بالإضافة إلى التوعية بخطورة ختان الإناث،حيث تم استعراض خطة تنظيم الأسرة،فى تنظيم عدد من الندوات خلال الفترة المقبلة للتوعية بأضرار ختان الإناث والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، فضلًا عن القوافل التوعوية بمراكز المحافظة الخمسة. وتحدثت الدكتورة تهاني يونس، أستشار طب الأطفال، عن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للكشف المبكر لسرطان الثدي، والتى تشمل محافظات الجمهورية مقسمة الى ثلاث مراحل حيث محافظة الوادي الجديد ضمن محافظات المرحلة الثالثة والتى تبدأ فى شهر ديسمبر المقبل. كما تناولت أسباب مرض السرطان بشكل عام وأكدت أن السرطان ليس له سبب محدده ولكن هناك عوامل تساعد على الإصابة بهذا المرض أهمها العامل الوراثي والتاريخ المرضى للعائلة وكذلك التدخين والسمنة كما شرحت أهم أعراض سرطان الثدي وتتضمن وجود تكتلات فى الثدي أو إفرازات صفراء ذات رائحة كريهة وكذلك تغير فى شكل الثدي، ثم شرحت مراحل المرض، والتي تشمل أربع مراحل وأخطرها المرحلة الرابعة كما تطرقت إلى طرق العلاج ويشمل الجراحة والعلاج الكيماوي والاشعاعى. وأكدت، أهمية الوقاية من هذا المرض ومنها الفحص الذاتي للثدى والمتابعة المستمرة والرضاعة الطبيعية، والكشف الدوري وإتباع نظام غذائي صحى.

عقد مركز تنظيم الأسرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، بمدينة الخارجة، ندوة تثقيفية حول مرض سرطان الثدي ومناهضة ختان الإناث، وذلك للتعريف بمدى خطورة تلك الأمراض على الفتيات،بالإضافة إلى أهمية القضاء على الأمية،

وكذلك دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم المرأة المعيلة بالتعاون بين محافظة الوادي الجديد والمجلس القومي للمرأة،وذلك بمقر الوحدة المحلية بقرية المنيرة مركز الخارجة.

حاضر في الدكتور محمود المهدى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة،والشيخ حسن عبد الحافظ ممثل الأوقاف والقس برثوماوس سامى، ممثل الكنيسة، والدكتورة سحر عبد الستار طبيبة النساء والتوليد، والدكتورة تهانى يونس، استشاري ورئيس قسم الأطفال بالوادي الجديد وممثلين من هيئة محو الأمية.

تضمن اللقاء،عرض خطط مواجهة أمراض سرطان الثدي ومواجهة الأمية والقضاء عليها،بالإضافة إلى التوعية بخطورة ختان الإناث،حيث تم استعراض خطة تنظيم الأسرة،فى تنظيم عدد من الندوات خلال الفترة المقبلة للتوعية بأضرار ختان الإناث والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، فضلًا عن القوافل التوعوية بمراكز المحافظة الخمسة.

وتحدثت الدكتورة تهاني يونس، أستشار طب الأطفال، عن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للكشف المبكر لسرطان الثدي، والتى تشمل محافظات الجمهورية مقسمة الى ثلاث مراحل حيث محافظة الوادي الجديد ضمن محافظات المرحلة الثالثة والتى تبدأ فى شهر ديسمبر المقبل.

كما تناولت أسباب مرض السرطان بشكل عام وأكدت أن السرطان ليس له سبب محدده ولكن هناك عوامل تساعد على الإصابة بهذا المرض أهمها العامل الوراثي والتاريخ المرضى للعائلة وكذلك التدخين والسمنة كما شرحت أهم أعراض سرطان الثدي وتتضمن وجود تكتلات فى الثدي أو إفرازات صفراء ذات رائحة كريهة وكذلك تغير فى شكل الثدي، ثم شرحت مراحل المرض، والتي تشمل أربع مراحل وأخطرها المرحلة الرابعة كما تطرقت إلى طرق العلاج ويشمل الجراحة والعلاج الكيماوي والاشعاعى.

وأكدت، أهمية الوقاية من هذا المرض ومنها الفحص الذاتي للثدى والمتابعة المستمرة والرضاعة الطبيعية، والكشف الدوري وإتباع نظام غذائي صحى.