استبعاد 6 ملاحظين بلجنة مدرسة جاسمين فى امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تابع اليوم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/ 2018 م ، للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم ، حيث تابع عدد من اللجان منها لجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة . إدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحان، وانتظام العمل ومستوى الامتحان.

أكد عبدالله على ضرورة انضباط اللجان والإلتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وجودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

وخلال متابعة وكيل تعليم الفيوم للجان قرر إستبعاد 6 ملاحظين من اللجان وإستبدالهم بآخرين فورا ، وذلك بسبب التقاعس في أداء العمل، كما قرر إحالة مراقب الدور للتحقيق بسبب التقاعس في أداء عمله.