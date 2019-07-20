سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 02:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

احتفالات عارمة فى شوارع الجزائر عقب الفوز بكأس الأمم الأفريقية

السبت، 20 يوليه 2019 02:00 ص
احتفالات عارمة فى شوارع الجزائر عقب الفوز بكأس الأمم الأفريقية جماهير الجزائر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 عمت الاحتفالات شوارع الجزائر العاصمة ومختلف الولايات مساء امس الجمعة احتفالا بفوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز بنتيجة 1 - صفر على نظيره السنغالي في المباراة النهائية التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي مساء اليوم.
 
وخرج الاف الجزائريين الى شوارع العاصمة ومختلف الولايات فور انتهاء المباراة رافعين الاعلام الوطنية وأطلقوا أبواق السيارات وأشعلوا الشماريخ احتفالا بالفوز وإحراز اللقب الأفريقي، بعد تقديم أداء متميز طوال مباريات البطولة منذ دور المجموعات.
وامتلأت الساحات والشوارع الرئيسية بالجزائر العاصمة ومنها ساحات البريد المركزي وموريس أوادن والشهداء وشوارع ديدودش مراد وسيدي يحيى وحسيبة بن بوعلي بالمشجعين الذي احتفلوا بفوز فريقهم، وسط تأمين من الشرطة.
 
وأشادت الجماهير الجزائرية بأداء لاعبي منتخب بلادهم طوال مباريات البطولة، وأثنوا على فكر المدير الفني الوطني جمال بلماضي.

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

جمال بلماضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أرقام مصرية صامدة فى كأس أمم أفريقيا 2019

أرقام مصرية صامدة فى كأس أمم أفريقيا 2019

رسميا.. أستون فيلا الإنجليزي يضم محمود تريزيجيه

رسميا.. أستون فيلا الإنجليزي يضم محمود تريزيجيه

طاقم عمل فيلم Fast & Furious 9 يهدى "فان ديزل" سيارة فى عيد ميلاده

طاقم عمل فيلم Fast & Furious 9 يهدى "فان ديزل" سيارة فى عيد ميلاده

16 نصيحة عند تقديمك شكوى للنيابة الإدارية.. تعرف عليها

16 نصيحة عند تقديمك شكوى للنيابة الإدارية.. تعرف عليها

صحف العالم تحتفى بتتويج الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.. صور

صحف العالم تحتفى بتتويج الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.. صور

100 مليون صحة: حركة الطفل تحمية من الأمراض وتجعل عضلاته أقوى وثقته بنفسه أعلى

100 مليون صحة: حركة الطفل تحمية من الأمراض وتجعل عضلاته أقوى وثقته بنفسه أعلى

البترول: توقعات بانخفاض استيراد المنتجات البترولية 8% للعام الحالى

البترول: توقعات بانخفاض استيراد المنتجات البترولية 8% للعام الحالى

بعد أبولو 11.. هل تنجح ناسا فى إعادة البشر إلى القمر؟

بعد أبولو 11.. هل تنجح ناسا فى إعادة البشر إلى القمر؟

في 23 يوم ..كاردى بى تحصد أكثر من 26.5 مليون مشاهدة بـpress على "يوتيوب"

في 23 يوم ..كاردى بى تحصد أكثر من 26.5 مليون مشاهدة بـpress على "يوتيوب"

جهاز بدر يطرح تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بعد العيد

جهاز بدر يطرح تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بعد العيد

قلق إيطالى من تمويلات قطر المشبوهة.. ضبط صاروخ قطرى فى إيطاليا دليل على دعمها الإرهاب.. تقرير: الدوحة تمول أعضاء "الإخوان" لبث الكراهية فى أوروبا.. وسالفينى يغير موقفه ويصفها بالدولة الداعمة للتطرف

قلق إيطالى من تمويلات قطر المشبوهة.. ضبط صاروخ قطرى فى إيطاليا دليل على دعمها الإرهاب.. تقرير: الدوحة تمول أعضاء "الإخوان" لبث الكراهية فى أوروبا.. وسالفينى يغير موقفه ويصفها بالدولة الداعمة للتطرف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة