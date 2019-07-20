احتفالات عارمة فى شوارع الجزائر عقب الفوز بكأس الأمم الأفريقية

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عمت الاحتفالات شوارع الجزائر العاصمة ومختلف الولايات مساء امس الجمعة احتفالا بفوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز بنتيجة 1 - صفر على نظيره السنغالي في المباراة النهائية التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي مساء اليوم.

وخرج الاف الجزائريين الى شوارع العاصمة ومختلف الولايات فور انتهاء المباراة رافعين الاعلام الوطنية وأطلقوا أبواق السيارات وأشعلوا الشماريخ احتفالا بالفوز وإحراز اللقب الأفريقي، بعد تقديم أداء متميز طوال مباريات البطولة منذ دور المجموعات.

وامتلأت الساحات والشوارع الرئيسية بالجزائر العاصمة ومنها ساحات البريد المركزي وموريس أوادن والشهداء وشوارع ديدودش مراد وسيدي يحيى وحسيبة بن بوعلي بالمشجعين الذي احتفلوا بفوز فريقهم، وسط تأمين من الشرطة.

وأشادت الجماهير الجزائرية بأداء لاعبي منتخب بلادهم طوال مباريات البطولة، وأثنوا على فكر المدير الفني الوطني جمال بلماضي.