إنقاذ شاب من الموت بعد توقف عضلة القلب إثر تعرضه للدغة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

نجح فريق من أطباء العناية المركزة بقسم الباطنة بمستشفى سمنود العام بمحافظة الغربية، فى إنقاذ شاب من الموت المحقق بعد توقف عضلة القلب وإصابته بنزيف حاد، إثر تعرضه إلى لدغة غير معلوم مصدرها بإحدى قرى مركز سمنود.

كان مستشفى سمنود العام استقل شابا يبلغ من العمر 19 عاما، فى حالة صحية سيئة ويعانى من توقف عضلة القلب، ونزيف حاد بعد تعرضه للدغة غير معلوم مصدرها، وبعد محاولات تم إدخاله لقسم الطوارئ، وحاول الأطباء إيقاف النزيف، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وقامت صيدلة المستشفى بتوفير 25 مصلا مضادا للدغات الثعابين.

وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة تم إعطاء المريض أكياس البلازما اللازمة، وقام الفريق الطبى بمتابعته حتى تماثله للشفاء.