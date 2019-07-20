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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

السبت، 20 يوليه 2019 06:03 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط مستشفى أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى

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أصيب 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى، كانوا يستقلونها أمام مصنع الأسمنت بدائرة مركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ بإنقلاب سيارة ملاكي أمام مصنع الأسمنت بدائرة مركز شرطة أسيوط، وتبين إصابة 4 أشخاص بكسور، وكدمات، وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

 
 
 

 

 


مستشفى أسيوط الجامعي

حادث انقلاب سيارة

مصنع الأسمنت

مركز شرطة أسيوط

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