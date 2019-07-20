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إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثيون باتجاه مدينة أبها السعودية

السبت، 20 يوليه 2019 12:32 م
إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثيون باتجاه مدينة أبها السعودية العقيد تركى المالكى
الرياض (أ ش أ)

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أعلن التحالف العربى، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران اليمنية، باتجاه مدينة أبها السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركى المالكى، اليوم السبت، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة، لتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيات الحوثية ضمن القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن أعلن اليوم عن البدء بعملية نوعية لاستهداف مناطق عسكرية فى محافظة صنعاء، تشمل مواقع دفاع جوى ومواقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للمليشيات الحوثية.

 


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