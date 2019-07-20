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أمن الوادى الجديد يضبط 87 هارب من أحكام قضائية بالسجن فى حملة مكبرة

السبت، 20 يوليه 2019 01:52 م
أمن الوادى الجديد يضبط 87 هارب من أحكام قضائية بالسجن فى حملة مكبرة حمله امنيه -ارشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم السبت، عن ضبط 87 هاربًا من أحكام قضائية فى حملات أمنية بمراكز المحافظة، على مدار الأسبوع الماضى.
 
وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ضبط 87 شخصا هاربين من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة.
 
 
وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد صلاح وهبة، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، عن ضبط هاربًا من أحكام جنائية، و57 هاربًا من حكم حبس جزئي، و29 هاربًا من حكم حبس مستأنف.
 
 
كما نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادى الجديد، بقيادة اللواء عصام محمود مهنى مدير الإدارة، فى تحصيل 95 غرامة جزئية، و7 غرامات مستأنفة و6 مخالفة جزئية.
 

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تنفيذ الاحكام

أحكام قضائية

قسم شرطة الخارجة

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