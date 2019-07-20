أمن المنوفية ينظم معارض مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة بمدينة تلا وسرس الليان

المنوفية _محمد فتحى

واصلت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع السلاسل التجارية وكبار التجار والغرفة التجارية بالمحافظة بإقامة معارض ثابتة وسيارات متنقلة تجوب المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ووصولها إلى المناطق النائية الأكثر احتياجا، بمدينةشبين الكوم، الباجور تلا، سرس الليان، وسط إقبال كبير من الاهالى لشراء كافة احتياجاتهم.

يأتى ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية ومبادرة كلنا واحد التي اطلقتها وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .