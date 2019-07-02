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CNN: مخاوف أمريكية من دور حزب الله حال اندلاع حرب بين واشنطن وطهران

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:12 م
CNN: مخاوف أمريكية من دور حزب الله حال اندلاع حرب بين واشنطن وطهران حزب الله
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن إيران قد تستفيد من وكلائها الإرهابيين فى حال اندلاع حرب لها مع الولايات المتحدة.

وأشارت الشبكة فى تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إلى إن التوترات بين واشنطن وطهران لا تزال تتصاعد إلى نقطة المواجهة المحتملة بين قوات الجيش، ولا يزال مسئولو الأمن القومى الأمريكى، السابقون والحاليون، يركزون على التهديد المحتمل الذى يمثله وكلاء إيران حال اندلاع حرب بين البلدين.

وبعدما قرر ترامب إلغاء توجيه ضربة عسكرية لترامب الشهر الماضى، عاد الرئيس الأمريكى إلى الخطاب الحامى إزاء طهران، وقال إن طهران تلعب بالنار، بعد تقارير كشفت عن أن إيران تجاوز كمية اليورانيوم المخصب المسموح بها بموجب الاتفاق النووى الموقع فى عام 2015.

وتقول "سى إن إن" إن احتمالات الحرب تجلب معها حقيقية أن إيران، التى تصفها الخارجية الأمريكية كإحدى الدول الراعية للإرهاب، ربما تستفيد من عمليات داخل أو خارج أمريكا تنفذها العناصر الإرهابية التى طالما دعمها النظام الإيرانى.

ومن هذه الجماعات، وبحسب التقرير، حزب الله اللبنانى الذى تصنفه الولايات المتحدة  كتنظيم إرهابى أجنبى، ويعتقد أنه مسئول عن عدد من الهجمات الإرهابية حول العالم على مدار العقود الثلاثة الماضية، أسفر بعضها عن قتلى أمريكيين.

وفى أحد تقاريره عن التهديدات العالمية، أدرج مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية حزب الله كأحد التحديات الرئيسة للأمن العالمى، وقال إن الجماعة لا تزال تحتفظ على الأرجح بقدرتها بتنفيذ مجموعة من خيارات الهجوم ضد المصالح الأمريكية فى العالم.


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