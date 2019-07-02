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90 صك أضحية حصيلة الأضاحى فى مديرية أوقاف الشرقية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:49 م
90 صك أضحية حصيلة الأضاحى فى مديرية أوقاف الشرقية صك أضحية رسمى من وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، أن حصيلة صكوك الأضاحى فى الأيام القليلة الماضية وصلت إلى 90 صكا، مضيفا أن بعض المتبرعين اتصلوا بالمديرية للتبرع غدا.

وأضاف حامد، لـ"اليوم السابع"، أن بعض الدعاة حققوا تقدما فى العمل، مشيرا إلى أن مسجد كمسجد النمرسى بالزقازيق يلقى إقبالا من الأهالى والمتبرعين لثقة الأهالى بالوزارة وإمام المسجد، مشيرا إلى أن مسجد النمرسى أبرز المساجد فى منظومة الصكوك بالشرقية.

وقال حامد، "يوجد مساجد كثيرة تشهدا نشاطا وإقبالا ويتوقع منها خلال الحملة تحقيق رقم جديد عن العام الماضى، حيث جمعت المديرية 200 صك فى العام الماضى ضمن 64 مليون جنيه صكوك أضاحى، وهذا العام بإذن الله سيكون العدد أكبر".

 


وزاره الاوقاف

صك اضحية

أوقاف الشرقية

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