5 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر

كتب – إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ، والبحر الأحمر ) الجمعة القادمة، تحت عنوان "روح العمل الجماعى".

القافلة الأولى: إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / رشاد مصطفي علي الجندي.

الشيخ / أحمد محمود علي قاعود.

الشيخ / محمد محمد عبد الحي العالم.

الشيخ / هاشم إسماعيل عبد العليم.

القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا (إدارة أبو قرقاص) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / طه علي طه.

الشيخ / محمد حسين عبد الرحمن.

الشيخ / أشرف سيد حسن .

الشيخ / أبو عبيد حسن عبد الوهاب .

الشيخ / سعيد حسين أحمد .

الشيخ / محمود عطا أحمد .

الشيخ / محمد شعبان محمد.

الشيخ / يسري رمضان محمد .

الشيخ / مصطفي جاب الله .

الشيخ / عامر حسن عبد النبي .

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة ( وادي النطرون ) ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ أحمد بشير أبو زيد.

الشيخ / أحمد عبد الفتاح عبد الغفار.

الشيخ / أشرف عبد الرازق خليل.

الشيخ / السيد فرج عبيد.

الشيخ / عبده عبد العظيم محمد.

القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 10 / 7 /2019م)، الي السبت (27 /7 /2019م ) ، بمنطقة (حلايب) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ سعيد حسين محمود.

الشيخ/ أشرف محمد عبد الدايم.

الشيخ/ عبد الباسط أبو المجد محمد.

الشيخ/ حسن عبد الوهاب حمودي.

الشيخ/عرفات عمران حسين.

القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 10 / 7 /2019م)، الي السبت (27 / 7 /2019م ) ، بمنطقة (شلاتين وأبي رماد) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ محمد السمان عبد الله.

الشيخ/ عبد الله أحمد عبد الله.

الشيخ/ سليمان عبد الله علي حسن .

الشيخ/ محمد عثمان أحمد أبو شادي.

الشيخ/ محمد محمد محمود عبد الحميد.