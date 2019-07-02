5 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر

تنظم وزارة الأوقاف 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ، والبحر الأحمر ) الجمعة القادمة، تحت عنوان "روح العمل الجماعى".
القافلة الأولى: إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / رشاد مصطفي علي الجندي.
الشيخ / أحمد محمود علي قاعود.
الشيخ / محمد محمد عبد الحي العالم.
الشيخ / هاشم إسماعيل عبد العليم.
القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا (إدارة أبو قرقاص) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / طه علي طه.
الشيخ / محمد حسين عبد الرحمن.
الشيخ / أشرف سيد حسن .
الشيخ / أبو عبيد حسن عبد الوهاب .
الشيخ / سعيد حسين أحمد .
الشيخ / محمود عطا أحمد .
الشيخ / محمد شعبان محمد.
الشيخ / يسري رمضان محمد .
الشيخ / مصطفي جاب الله .
الشيخ / عامر حسن عبد النبي .
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة ( وادي النطرون ) ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ أحمد بشير أبو زيد.
الشيخ / أحمد عبد الفتاح عبد الغفار.
الشيخ / أشرف عبد الرازق خليل.
الشيخ / السيد فرج عبيد.
الشيخ / عبده عبد العظيم محمد.
القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 10 / 7 /2019م)، الي السبت (27 /7 /2019م ) ، بمنطقة (حلايب) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ سعيد حسين محمود.
الشيخ/ أشرف محمد عبد الدايم.
الشيخ/ عبد الباسط أبو المجد محمد.
الشيخ/ حسن عبد الوهاب حمودي.
الشيخ/عرفات عمران حسين.
القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 10 / 7 /2019م)، الي السبت (27 / 7 /2019م ) ، بمنطقة (شلاتين وأبي رماد) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ محمد السمان عبد الله.
الشيخ/ عبد الله أحمد عبد الله.
الشيخ/ سليمان عبد الله علي حسن .
الشيخ/ محمد عثمان أحمد أبو شادي.
الشيخ/ محمد محمد محمود عبد الحميد.
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