4.5مليار جنيه حجم مشروعات مدينة ناصر الجديدة وتنفيذ 90% بالإسكان الاجتماعى

أسيوط ـ محمود عجمى

قال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب أسيوط، "مدينة ناصر" لـ"اليوم السابع"، إن نسبة التنفيذ بالإسكان الاجتماعى بلغت 90% ونسبة التنفيذ بسكن مصر 92%، حيث يتم تنفيذ 60 عمارة بسكن مصر بإجمالى عدد 1440 وحدة سكنية ومساحة الوحدة 115م2 كاملة التشطيب بمدينة ناصر - غرب أسيوط، وأيضا تنفيذ 66 عمارة إسكان اجتماعى تحتوى على 1584 وحدة سكنية، ومساحة الوحدة 90 م2 كاملة التشطيب، لتستعد المدينة لاستقبال أول أسرة للإقامة بها فى يونيو من عام 2020.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة غرب أسيوط، "مدينة ناصر" لـ"اليوم السابع"، أن حجم الاستثمارات بمدينة ناصر الجديدة حوالى 4.5 مليار جنيه تتضمن 3 مشاريع أساسية، وهى "الإسكان والبنية التحتية والطرق"، وبلغ حجم الاستثمارات في إنشاء عمارات سكن مصر والإسكان الاجتماعي 765 مليون جنيه؛ مشيرا إلي تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة غرب أسيوط، طبقا لأمر الإسناد بقيمة مليار و800 مليون جنيه، ويشتمل على إنشاء محطة مياه شرب عملاقة على مساحة 32 فدانًا، وسعة 125 ألف متر مكعب يومى لضخ المياه من النيل مباشرة وكذا خط مياه ناقل بطول 14كم ورافع أوسط ومأخذ مياه على نهر النيل وإنشاء محطة الصرف الصحى.

جدير بالذكر، أن مدينة ناصر الجديدة تعد أولي مدن الجيل الرابع في صعيد مصر، والتي تخلد ذكري الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، التى أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا بها، ووجه بسرعة الانتهاء منها، لتساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما تم تخطيط مدينة ناصر بمنطقة الهضبة الغربية ليتواكب مع متطلبات العصر من حيث إقامة المدن الذكية الجديدة التي تلبي احتياجات المواطن والتي يتم إنشاؤها بقرار جمهورية رقم 78 لسنة 2017 على مساحة 6006 أفدنة، وتضم المرحلة الأولي من المشروع إنشاء 27 ألف وحدة سكنية تقام علي مساحة 1600 فدان، بينما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة علي 6680 وحدة إسكان اجتماعى، إضافة لخدمات تعليمية وترفيهية ودينية وصحية ومنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة طبية بمساحة 37 فدانًا وجامعة تكنولوجية بمساحة 185 فدانًا ومدينة رياضية أوليمبية بمساحة 140 فدانًا وخدمات تجارية وحكومية وإدارية ومولات ومنطقة لوجستية.