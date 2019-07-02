30 ألف طالب يؤدون امتحان الدور الثانى بالدبلومات الفنية

كتب محمود طه حسين

كشفت الإحصاء الرسمى لنتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية، أنه يوجد قرابة 30 ألف طالب وطالبة يؤدى امتحانات الدور الثانى والتى تنطلق 27 يوليو الجارى.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك 28 ألف و700 طالب وطالبة لدبلوم الثلاث سنوات يؤدون امتحان الدور الثانى إضافة إلى 2000 طالبا فى دبلوم نظام الخمس سنوات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نشرت رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس.