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30 ألف طالب يؤدون امتحان الدور الثانى بالدبلومات الفنية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:51 ص
30 ألف طالب يؤدون امتحان الدور الثانى بالدبلومات الفنية امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت الإحصاء الرسمى لنتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية، أنه يوجد قرابة 30 ألف طالب وطالبة يؤدى امتحانات الدور الثانى والتى تنطلق 27 يوليو الجارى. 
 
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك 28 ألف و700 طالب وطالبة لدبلوم الثلاث سنوات يؤدون امتحان الدور الثانى إضافة إلى 2000 طالبا فى دبلوم نظام الخمس سنوات. 
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نشرت رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس.
 
 

الفنية 2019

معرفة نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية فى المدارس

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