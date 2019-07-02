25 مشروعا قوميا تنفذها "التعليم العالى".. تعرف عليها

كتب وائل ربيعى

تعكف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على تنفيذ 25 مشروعا قوميا على مستوى إنشاء الجامعات الجديدة سواء كانت جامعات أهلية كجامعة الملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، أو فروعا لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

1- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

2- جامعة قويسنا التكنولوجية

3- جامعة بنى سويف التكنولوجية

4- جامعة مطروح الحكومية

5- جامعة الوادى الجديد الحكومية

6- جامعة الأقصر الحكومية

7- جامعة البحر الأحمر الحكومية

8- مدينة الفضاء المصرية

9- معهد بحوث الإلكترونيات

10- المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

11- جامعة الجلالة الأهلية

12- جامعة العلمين الجديدة الأهلية

13- جامعة الملك سلمان الأهلية

14- جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

15- الأكاديمية العليا للعلوم "الأهلية"

16- الجامعة اليابانية

17- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

18- إعادة تأهيل الجامعة الأهلية الفرنسية بمصر

19- الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة

20- الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة

21- الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

22- الجامعات الإيطالية بالعاصمة الإدارية الجديدة

23- الجامعات الأمريكية بالعاصمة الإدارية الجديدة

24- الجامعات الإنجليزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

25- الجامعة المجرية بالعاصمة الإدارية الجديدة