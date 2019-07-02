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16 جامعة مصرية مدرجة فى تصنيف "شنغهاى" للتخصصات 2019

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:15 م
16 جامعة مصرية مدرجة فى تصنيف "شنغهاى" للتخصصات 2019 إدراج 16 جامعة فى تصنيف شنغهاى للتخصصات العلمية 2019
كتب وائل ربيعى

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16 جامعة مصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مدرجة فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً فى 54 تخصص علمى عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية، والعلوم الاجتماعية، فى تصنيف شنغهاى للتخصصات 2019.
 
وفى مجال العلوم الطبيعية حصلت 3 جامعات مصرية على مراكز جيدة ضمن الـــ500 جامعة الأوائل على العالم في الرياضيات، حيث حققت جامعة بني سويف المرتبة (201 – 300)، بينما حققت كل من جامعة القاهرة والمنصورة المراكز (401 – 500). كما شمل التصنيف 3 جامعات في مجال الفيزياء هى الجامعة البريطانية فى مصر وجامعة الفيوم (301 – 400)، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (401 – 500).
 
وظهرت 8 تخصصات في مجال الهندسة حيث حققت جامعة القاهرة المرتبة (201 -300) في الهندسة المدنية، وجاءت 3 جامعات هي عين شمس والأسكندرية والقاهرة المركز (401 – 500) في الهندسة الكيميائية، بينما انفردت جامعة سوهاج بهندسة علوم المواد (401 – 500)، وفازت كل من جامعة القاهرة بالمرتبة (301 – 400) وجامعة عين شمس بالمرتبة (401 – 500) في هندسة علوم الطاقة. كما فازت جامعة القاهرة منفردة في تخصص تكنولوجيا علوم الأغذية (201 – 300) وفي تخصص التكنولوجيا الحيوية (401 – 500). وفازت 5 جامعات في مجال الهندسة الكهربية الإلكترونية وهى جامعة الإسكندرية (301 – 400)، وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة المنوفية (401 - 500)، وفازت جامعتا القاهرة والمنوفية (201 – 300) فى هندسة الاتصالات.
انفوجراف توضيحى حول إدراج 16 جامعة فى تصنيف شنغهاى للتخصصات العلمية 2019
انفوجراف توضيحى حول إدراج 16 جامعة فى تصنيف شنغهاى للتخصصات العلمية 2019
 

التعليم العالى

جامعات مصرية

تصنيف شنغهاى 2019

تصنيف شنغهاى للتخصصات

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