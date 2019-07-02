11 كلية معتمدة لأداء اختبارات القدرات بـ"الفنون الجميلة".. تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع"، بيانا بالأماكن المعتمدة لأداء اختبارات قدرات كليات الفنون الجميلة على مستوى الجمهورية، إذ تنطلق اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام يوم 6 يوليو المقبل.
أولا شعبة الفنون:
1- كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم"
2- كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية "الإسكندرية – البحيرة – مطروح"
3- كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا " بنى سويف- المنيا"
4- كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر "قنا – أسوان البحر الأحمر – الأقصر"
5- الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج
6- كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة "الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.
ثانيا اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدى الاختبارات كالأتى:
1- كلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم"
2- كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية "الإسكندرية – البحيرة – مطروح"
3- كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا "المنيا - بنى سويف"
4- الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط " أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر"
5- كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة " الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية"
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