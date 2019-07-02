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11 كلية معتمدة لأداء اختبارات القدرات بـ"الفنون الجميلة".. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:00 ص
11 كلية معتمدة لأداء اختبارات القدرات بـ"الفنون الجميلة".. تعرف عليها كلية الفنون الجميلة- أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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ينشر "اليوم السابع"، بيانا بالأماكن المعتمدة لأداء اختبارات قدرات كليات الفنون الجميلة على مستوى الجمهورية، إذ تنطلق اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام يوم 6 يوليو المقبل.

أولا شعبة الفنون:

1-  كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم"

2-  كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية "الإسكندرية – البحيرة – مطروح"

3-  كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا " بنى سويف- المنيا"

4-  كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر "قنا – أسوان البحر الأحمر – الأقصر"

5-  الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج

6-  كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة "الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.

ثانيا اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدى الاختبارات كالأتى:

1-  كلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم"

2-  كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية "الإسكندرية – البحيرة – مطروح"

3-  كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا "المنيا - بنى سويف"

4-  الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط " أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر"

5-  كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة " الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية"


اختبارات القدرات

كلية الفنون الجميلة

تنسيق 2019

فنون جميلة عمارة

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