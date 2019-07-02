10 نصائح هامة للأكل الصحى لمريض السكر..قلل من الملح واللحوم المصنعة

كتبت أمل علام

قال موقع" Diabetes UN"، إن هناك أنواع مختلفة من مرض السكرى، لكن ليس هناك طريقة واحدة تناسب الجميع لتناول الطعام الصحى لكل مرضى السكرى.



الخضروات والفواكه لمريض السكر

لذلك هناك عدد من النصائح يمكنك استخدامها لمساعدتك فى اتخاذ خيارات صحية للأغذية.

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أولا : تناول الكربوهيدرات ..

تعتبر نصائح الأكل الصحي عامة، ويمكن أن تساعدك فى التحكم في مستوى الجلوكوز فى الدم (السكر)، وضغط الدم، ومستويات الكولسترول فى الدم، يمكنهم أيضًا مساعدتك في التحكم فى وزنك، وتقليل خطر حدوث مضاعفات مرض السكري، مثل مشاكل القلب، والسكتات الدماغية ، وغيرها من الحالات الصحية بما في ذلك أنواع معينة من السرطانات.

لقد استندنا في نصائحنا إلى أبحاث شملت مرضى السكرى من النوع الأول، والنوع الثانى، فإذا كنت مصابًا بمرض السكري من النوع الأول، فإن عد الكربوهيدرات مهم جدًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، هذا هو المكان الذي تقدر فيه عدد الكربوهيدرات الموجودة في وجبتك وتطابقها مع كمية الأنسولين التي تحتاجها.



10 خيارات صحية لمريض السكر

إذا كنت تعاني من النوع 2 ،ووزنك زائد، فإن إيجاد طريقة لفقدان الوزن أمر مهم لأنه يحسن بالفعل من تنظيم مرض السكرى، كما أنه يمكن أن يساعد في خفض نسبة الجلوكوز في الدم، وتقليل خطر حدوث مضاعفات أخرى، هناك طرق مختلفة للقيام بذلك مثل الوجبات منخفضة الكربوهيدرات، يمكن أن يساعدك فقدان الوزن في خفض مستويات الجلوكوز في الدم.

جميع الكربوهيدرات تؤثر على مستويات السكر في الدم، لذلك من المهم معرفة الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، واختيار الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكربوهيدرات..



اهم الاطعمة الصحية لمريض السكر

فيما يلي بعض المصادر الصحية للكربوهيدرات:

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، والشوفان الكامل، والبقوليات، كالحمصن والفاصوليا، والعدس،ومنتجات الألبان مثل اللبن غير المحلى والحليب.

في الوقت نفسه، من المهم أيضًا تقليل الأطعمة منخفضة الألياف مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب عالية التجهيز، يمكنك التحقق من الملصقات الغذائية عندما تبحث عن الأطعمة الغنية بالألياف إذا كنت غير متأكد.

ثانيا: تناول كميات أقل من الملح..

تناول الكثير من الملح يمكن أن يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعندما يكون لديك مرض السكري ، فأنت بالفعل أكثر عرضة لخطر كل هذه الحالات.

حاول أن تحصر نفسك بحد أقصى 6 جرام (ملعقة صغيرة واحدة) من الملح يوميًا، تحتوي الكثير من الأطعمة المعلبة على ملح بالفعل، لذا تذكر أن تفحص الملصقات الغذائية، وتختار منها ذات الملح الأقل، سيساعدك الطهي على مراقبة كمية الملح التي تتناولها، يمكنك أيضًا الحصول على بدائل اخرى للملح ،من الأعشاب والتوابل لإضافة هذه النكهة الإضافية.



اطعمة صحية لمريض السكر

ثالثا: تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والمصنعة...

إذا كنت تقلل من الكربوهيدرات، فقد تبدأ في الحصول على كميات أكبر من اللحوم، لكنها ليست فكرة جيدة أن تفعل ذلك باللحوم الحمراء والمجهزة، مثل لحم البقر والضأن، كل هذه لها علاقة مع الإصابة بمشاكل في القلب والسرطانات.

حاول تبديل اللحوم الحمراء والمعالجة بالبقوليات، مثل العدس، والبيض ،والسمك ،والدواجن مثل الدجاج ،والديك الرومي، المكسرات غير المملحة

الفاصوليا، والبازلاء، والعدس غني بالألياف أيضًا، ولا تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم لديك، مما يجعلها بديلة رائعة للحوم المصنعة، واللحوم الحمراء وتجعلك تشعر بالشبع، أن الأسماك جيدة بالنسبة لنا ، ولكن الأسماك الزيتية مثل سمك السلمون، والماكريل أفضل، فهى غنية بما يسمى زيت أوميجا 3 ، مما يساعد على حماية قلبك، حاول تناول حصتين من الأسماك الزيتية في الأسبوع.

رابعا: تناول المزيد من الفاكهة والخضار..

نحن نعلم أن تناول الفاكهة والخضار مفيد لك، فمن الجيد دائمًا تناول المزيد في أوقات الوجبات وتناولها كوجبات خفيفة إذا كنت جائعًا، يمكن أن يساعدك ذلك في الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها جسمك يوميًا للمساعدة في الحفاظ على صحتك.

قد تتساءل عن الفاكهة وإذا كان يجب عليك تجنبها لأنها تحتوى على السكر، الجواب هو لا، فالفاكهة الكاملة مفيدة للجميع، وإذا كنت تعاني من مرض السكري، فهذا لا يختلف، تحتوي الفواكه على السكر، لكنه سكر طبيعي، هذا يختلف عن السكر المضاف الموجود في أطعمة مثل الشيكولاتة والبسكويت والكعك.

تُعتبر المنتجات مثل عصائر الفاكهة أيضًا سكرًا إضافيًا، لذلك تفضل بدلاً من ذلك تناول الفاكهة الكاملة، قد تكون طازجة، أو مجمدة، أو مجففة، أو معلبة ،من الأفضل تناوله على مدار اليوم بدلاً من تناول جزء أكبر دفعة واحدة.

5. اختيار الدهون الصحية..

نحن جميعا بحاجة إلى الدهون في نظامنا الغذائي، لأنه يوفر لنا الطاقة، لكن أنواع الدهون المختلفة تؤثر على صحتنا بطرق مختلفة.

الدهون الصحية هي في الأطعمة مثل المكسرات غير المملحة، والبذور ،والأفوكادو والأسماك الزيتية، وزيت الزيتون، وزيت بذور اللفت، وزيت دوار الشمس، بعض الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من نسبة الكولسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، توجد هذه المنتجات بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، والأطعمة المعدة مثل اللحوم الحمراء ،والمعالجة، والسمن، والزبدة، وشحم الخنزير، والبسكويت، والكعك ،والفطائر والمعجنات.

لا يزال من الجيد تقليص استخدام الزيوت.

6. خفض السكر المضاف..

نحن نعلم أن الاستغناء عن السكر قد يكون أمرًا صعبًا في البداية، لذا فإن استبدال السكريات تعد نقطة انطلاق جيدة، عندما تحاول تقليل السكر الزائد، قد يكون تبديل المشروبات السكرية ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة بالماء أو الحليب العادي أو الشاي والقهوة بدون سكر بداية جيدة.

يمكنك دائمًا تجربة المحليات المنخفضة، أو الخالية من السعرات الحرارية، (المعروفة أيضًا باسم المحليات الصناعية) لمساعدتك على خفض الوزن، إن التخلص من هذه السكريات المضافة يمكن أن يساعدك في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ويساعد على خفض وزنك.

7. كن ذكيا مع الوجبات الخفيفة..

إذا كنت تريد وجبة خفيفة، فاختر الزبادي والمكسرات غير المملحة، والبذور، والفواكه والخضروات، بدلاً من البطاطس المقلية، ورقائق البطاطس، والبسكويت، والشوكولاتة.

8. التخلص من الكحول ..

يحتوي الكحول على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك إذا كنت تشرب وتحاول إنقاص وزنك ، فكر في التخلص منه.

إذا كنت تتناول أدوية الأنسولين أو غيرها من أدوية مرض السكري، فليس من الجيد أيضًا شربها على معدة فارغة، وذلك لأن الكحول يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث انخفاض السكر في الدم.

8. لا تهتم بما يسمى طعام مرضى السكري..

لا يوجد أي دليل على أن هذه الأطعمة تقدم لك فائدة،خاصة على الأكل الصحي، يمكن أن تحتوي أيضًا على الكثير من الدهون، والسعرات الحرارية، التي تحتويها المنتجات المماثلة، ويمكنها أيضًا التأثير على مستوى السكر في الدم.

10. احصل على المعادن والفيتامينات من الأطعمة.

لا يوجد دليل على أن مكملات الفيتامينات المعدنية تساعدك على التحكم في مرض السكر لديك،لذلك ما لم يُطلب منك أن تتناول شيئًا من قِبل فريق الرعاية الصحية الخاص بك، مثل حمض الفوليك للحمل، فلست بحاجة إلى تناول المكملات الغذائية.

من الأفضل أن تحصل على العناصر الغذائية الأساسية، عن طريق تناول مزيج من الأطعمة المختلفة، وذلك لأن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تؤثر على الأدوية الخاصة بك أو تجعل بعض مضاعفات مرض السكري أسوأ، مثل أمراض الكلى.

لا تنسى أن الاستمرار فى الحركة..

أن تكون أكثر نشاطًا بدنيًا يواكب الأكل الصحي، يمكن أن تساعدك على إدارة مرض السكري الخاص بك، وكذلك تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، هذا لأنه يزيد من نسبة الجلوكوز التي تستخدمها العضلات، ويساعد الجسم على استخدام الإنسولين بشكل أكثر كفاءة.

حاول أن تقوم بممارسة النشاط البدنى،بحوالى 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل في الأسبوع،أو أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب، ويجعلك تتنفس بشكل أسرع وتشعر بالدفء، يجب أن تظل قادرًا على التحدث وأن تنفد قليلاً. لا تقوم بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة دفعة واحدة، قم بتقسيمها إلى أوقات مدتها 10 دقائق طوال الأسبوع، أو 30 دقيقة 5 مرات في الأسبوع.