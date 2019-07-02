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‏وزارة الكهرباء: استثمار 27 مليار دولار بقطاع الكهرباء وإضافة 26 ألف ميجا للشبكة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:40 م
‏وزارة الكهرباء: استثمار 27 مليار دولار بقطاع الكهرباء وإضافة 26 ألف ميجا للشبكة محطة كهرباء البرلس العملاقة
كتب عبد الحليم سالم

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أكدت وزارة الكهرباء، أن مصر شهدت تحولات كبيرا فى الطاقة بداية من عام 2015 حتى الآن، ولا سيما التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه الكبير لقطاع الكهرباء مما أحدث طفرة كبيرة فيه حاليا.

وقالت الوزارة إن رؤية الرئيس كانت ثاقبة ولا سيما فى التفاوض مع شركة سيمنس وفى مشروع بنبان للطاقة الجديدة والمتجددة فى أسوان.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات.

وأضافت الوزارة انه تم استثمار نحو 27 مليار دولار لرفع قدرات الطاقة فى مصر مع العديد من الشركات العالمية منها سيمنس بهدف إنشاء محطات كهرباء عملاقة، وإضافة نحو 26 ألف ميجا وات للشبكة، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لاستكمال أعمال تطوير قطاع الكهرباء، وانتهاء خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع خلال خمس سنوات.

وأضافت الوزارة أن خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع ستنتهى فى 2024 من خلال انفاق مليارا و700 مليون جنيه، لتحويل كل خطوط النقل والتوزيع الهوائية إلى خطوط وكابلات أرضية.


وزارة الكهرباء

شبكات الكهرباء

الطاقة المتجددة

غرفة التجارة الامريكية

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