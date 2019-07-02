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وكيل "صحة بورسعيد": 7 مستشفيات تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:29 م
وكيل "صحة بورسعيد": 7 مستشفيات تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد أن المستشفيات التى تقدم الخدمة الطبية ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل يبلغ عددها 7 مستشفيات .
 
وأضاف تعيلب، لـ"اليوم السابع" أن المستشفيات تشمل مستشفى الحياة وبور فؤاد العام ومستشفى السلام وبورسعيد العام ومستشفى التضامن وبها قسم أورام لعلاج الكبار ومستشفى النصر التخصصى للاطفال ولة قسم أورام ومستشفى الزهور التخصصى للجراجة ومستشفى النساء والولادة المبرة .
 
 
ولفت وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إلى أن الوحدات الصحية تقوم باستقبال كافة المواطنين بحسب الموقع الجغرافى ويتم التسجيل وعمل الكشوف الطبية اللازمة للحالات مع فتح الملفات الطبية لهم وبذلك يتم حصولهم على الخدمات بشكل منتظم وفى حالة احتياج رعاية اكبر يتم إحالة المريض للمستشفيات العامة والتخصصية .

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بورسعيد

المواطنين

الوحدات الصحية

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