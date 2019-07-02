وكالة: حكومة الإمارات تعتمد 13 قطاعا للملكية الأجنبية الكاملة

رويترز

قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء الإماراتى وافق على تأهل 13 قطاعا للملكية الأجنبية بالكامل.

وقالت الوكالة الرسمية إنه أصبح هناك "122 نشاطا اقتصاديا فى 13 قطاعا مفتوحا أمام المستثمر الأجنبى للتملك حتى 100%".