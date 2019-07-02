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وفاة الشيخ خالد نجل حاكم الشارقة وإعلان الحداد بالإمارات وتنكيس الأعلام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:15 م
وفاة الشيخ خالد نجل حاكم الشارقة وإعلان الحداد بالإمارات وتنكيس الأعلام الشيخ خالد نجل حاكم الشارقة
كتب مصطفى عنبر

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نعت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس في المملكة المتحدة.

 

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة ..

 

// بسم الله الرحمن الرحيم ..

 

" يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي " .. صدق الله العظيم .

 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر السلوان.

 

وأمر رئيس دولة الإمارات بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام .


الامارات

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نجل حاكم الشارقة

الشيخ سلطان القاسمى

الشيخ خالد بن سلطان القاسمى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حامد فراج

البقاء لله

ندعو له بالرحمة وللعائلة بالصبر 

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