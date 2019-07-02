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وزير خارجية لبنان يجرى مباحثات مع الموفد الأمريكى حول ترسيم الحدود مع إسرائيل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:04 م
وزير خارجية لبنان يجرى مباحثات مع الموفد الأمريكى حول ترسيم الحدود مع إسرائيل وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل
بيروت (أ ش أ)

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أجرى وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل اليوم الثلاثاء، محادثات مع الموفد الأمريكى المكلف برعاية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية السفير ديفيد ساترفيلد، تناولت تطورات الملف.

وذكرت الخارجية اللبنانية - فى بيان - أن باسيل أطلع - بشكل تفصيلى - على الخطوات التى قام بها السفير ساترفيلد خلال الأسابيع الماضية إزاء هذا الملف، سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى إسرائيل.

وأشارت إلى أن وجهات النظر كانت "متطابقة" بين الطرفين، حول نقطة أساسية وهى ضرورة إيجاد الحل لموضوع ترسيم الحدود البحرية حفاظا على مصالح لبنان النفطية فى البحر المتوسط.

وأضافت أن الوسيط الأمريكى سيلتقى رئيس الحكومة سعد الحريرى ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لعرض التطورات فى ملف ترسيم الحدود.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا فى ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز فى البحر المتوسط، خاصة فى المناطق الحدودية والحقول النفطية التى تقع فى أماكن مشتركة بين البلدين.

ويتولى السفير ديفيد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط، مسئولية الوساطة فى ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، وهو الملف الذى يسعى لبنان إلى حسمه سريعا بمعاونة من الأمم المتحدة، حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية فى البحر المتوسط التى تضم حقول النفط والغاز.

 


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لبنان

اسرائيل

ترسيم الحدود اللبنانيه

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