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وزير خارجية الصين: نتطلع إلى مزيد من الأخبار الجيدة من شبه الجزيرة الكورية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:14 م
وزير خارجية الصين: نتطلع إلى مزيد من الأخبار الجيدة من شبه الجزيرة الكورية الرئيس الصينى
أ ش أ

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 قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء إن جميع الأطراف أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية جولة جديدة من التفاعل الإيجابي حول قضية شبه الجزيرة الكورية، معربا عن تطلعه أن ترسل شبه الجزيرة المزيد من الأخبار الجيدة إلى العالم.
 
وأضاف وانغ - خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في بكين - أن الرئيس الصيني شي جين بينج قام بزيارة رسمية ناجحة لجمهورية كوريا الشمالية، حيث أكد كبار قادة البلدين الاتجاه العام للتسوية السياسية في شبه الجزيرة الكورية.
 
وأشار إلى أنه في 30 يونيو عبر قادة الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية خط الحدود العسكري، وعقدوا اجتماعهم الثالث في بانمونجوم، وتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن استئناف الحوار.
 
ولفت وانغ إفى أن "هذه هي المرة الأولى التي يتصافح فيها قادة الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية ببانمونجوم الذي يرمز إلى المواجهة.. وهذا المشهد استجابة لرغبات الشعب ويتماشى أيضا مع اتجاه العصر.. إنه يظهر أن قادة البلدين مهتمين بالسعي إلى التوافق وحل المشكلة من خلال الحوار والتفاوض".

الرئيس الصينى

شبه الجزيرة الكورية

شي جين بينج

مارسيلو إيبرارد

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