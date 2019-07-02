وزير الطاقة السعودى: طرح أرامكو سيجرى فى 2020-2021

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء إن السعودية تعمل صوب إدراج أرامكو في 2020-2021 مع تحرك شركة النفط الوطنية العملاقة باتجاه إتمام اندماجها مع منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسسة (سابك).
وزير الطاقة السعودى: طرح أرامكو سيجرى فى 2020-2021الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:27 م
أرامكو السعودية _ أرشيفية
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