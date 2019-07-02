وزير الطاقة السعودى: طرح أرامكو سيجرى فى 2020-2021

رويترز

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء إن السعودية تعمل صوب إدراج أرامكو في 2020-2021 مع تحرك شركة النفط الوطنية العملاقة باتجاه إتمام اندماجها مع منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسسة (سابك).