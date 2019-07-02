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وزير إماراتى : التحالف العربى يسعى إلى حل مستدام فى اليمن لتعزيز الاستقرار فى المنطقة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:33 م
وزير إماراتى : التحالف العربى يسعى إلى حل مستدام فى اليمن لتعزيز الاستقرار فى المنطقة قوات التحالف العربى
أ ش أ

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، أن التحالف العربي يسعى إلى حل مستدام يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دولة يمنية قادرة ومؤسسات دستورية راسخة.

 

وشدد قرقاش - خلال لقائه اليوم،الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفيث، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) على ضرورة تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم وأهمية ضغط المجتمع الدولي لتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق وإدانة الانتهاكات الحوثية الممنهجة في هذه الفترة.

 

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - التطورات الحالية وعلى رأسها الاستفزازات الحوثية المتكررة، إضافة إلى سبل المضي قدما في الحل السياسي وضمن برنامج أممي واضح.

 


الامارات

التحالف العربى

اليمن

الحوثيون

ميليشيا الحوثى

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