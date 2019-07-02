سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث مع الحريرى وبرى أوجه التعاون العسكرى مع لبنان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:17 م
وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث مع الحريرى وبرى أوجه التعاون العسكرى مع لبنان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم،الثلاثاء، مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري - في لقاءين منفصلين - تناولت علاقات التعاون الثنائي بين فرنسا ولبنان، خاصة في المجالات العسكرية.

 

وكانت الوزيرة الفرنسية قد التقت - في وقت سابق اليوم - بالرئيس اللبناني ميشال عون، حيث أكدت استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وفقا لما نص عليه مؤتمر (روما 2) بهدف دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية.

 

وعُقد مؤتمر (روما 2) في العاصمة الإيطالية في شهر مارس من العام الماضي؛ بهدف تعزيز ودعم قدرات القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات الأمنية وفي مقدمتها جهاز قوى الأمن الداخلي، بمشاركة من 41 دولة ومنظمة دولية.

 

وأسفر المؤتمر عن مساعدات عسكرية لصالح الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي، تعهدت بها فرنسا بقيمة 400 مليون يورو، إلى جانب نحو 50 مليون يورو إضافية من جانب الاتحاد الأوروبي، تخصص لشراء الأسلحة والعتاد والتجهيزات والتدريب العسكري.

 

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس الاثنين ، في زيارة رسمية، تلتقى خلالها كبار مسئولي الدولة اللبنانية .

 


فرنسا

لبنان

سعد الحريرى

بيروت

نبيه برى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحريرى: أولوياتى تحسين الوضع الاقتصادى وأمن لبنان "خط أحمر"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:47 م

رئيس وزراء لبنان السابق: اتفاق "الدوحة" أخل بالتوازنات السياسية اللبنانية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:54 م

وزير خارجية لبنان يجرى مباحثات مع الموفد الأمريكى حول ترسيم الحدود مع إسرائيل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:04 م

رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق يؤكد التزام بلاده تجاه السلام والتعاون مع لبنان

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:49 م

وزيرة الدفاع الفرنسية تصل إلى لبنان فى مستهل زيارة رسمية

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة