وزارة حقوق الإنسان اليمنية توصى بحماية حقوق السجناء

إيمان حنا

أوصى فريق وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ببذل المزيد من الجهود لحماية حقوق السجناء، وتوفير الرعاية الصحية لهم، كما طالب النيابة العامة والبحث في محافظة المهرة بسرعة البت في القضايا وإحالتها إلى القضاء .

كما أوصى الفريق، بضرورة إنشاء سجن الاحتياط في المحافظة، وأن يكون السجن المركزي إلا للقضايا المحكومة، قضائيا كما طالبت اللجنة الجهات المختصة على ضرورة انشاء سجن خاص للنساء وآخر للأحداث، كما أكدت على أهمية توفر أنشطة رياضية وحرفية لسجناء، وأوصت أيضا مكتب حقوق الإنسان بإنشاء ملف متابعة لقضايا حقوق السجناء أمام الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها فريق من وزارة حقوق الإنسان، لإصلاحية السجن المركزي في مدينة الغيظة بمحافظة المهرة، وخلال الزيارة تفقدت اللجنة أماكن الإعاشة وتأكد من تقديم أوجه الخدمات اللازمة للسجناء وأوضاعهم الإنسانية والحقوقية.