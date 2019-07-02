وزارة الدفاع الروسية: مصرع 14 شخصا فى حريق على متن غواصة أبحاث روسية

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 14 شخصا من أفراد طاقم غواصة أبحاث روسية لقوا مصرعهم بعد اندلاع حريق.
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن غواصة أبحاث أعالي البحار كانت تجري مسحا عسكريا في المياه الإقليمية الروسية.
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نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 14 شخصا من أفراد طاقم غواصة أبحاث روسية لقوا مصرعهم بعد اندلاع حريق.
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن غواصة أبحاث أعالي البحار كانت تجري مسحا عسكريا في المياه الإقليمية الروسية.
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