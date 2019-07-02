سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال مؤتمر جسور التجارة الخارجية..

وزارة التجارة تؤكد دعم الوزارة لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز الصادرات لأفريقيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:48 ص
وزارة التجارة تؤكد دعم الوزارة لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز الصادرات لأفريقيا وزارة التجارة والصناعة
كتب عبد الحليم سالم - إسلام سعيد تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التجارة والصناعة حرص الحكومة على زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الأفريقية فى تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية وبصفة خاصة فى مجال الصناعات التحويلية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، فضلا عن مساعدة هذه الدول فى نفاذ منتجاتها المصنعة الى الاسواق الخارجية.

وجاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزارة خلال فعاليات مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" الذى نظمته وزارة قطاع الأعمال العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة القابضة للتأمين التابعتين للوزارة، شارك فى فعاليات  المؤتمر وزارة قطاع الأعمال العام والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب عدد كبير من ممثلى الجهات والهيئات الحكومية فضلاً عن ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.

وقالت الوزارة، إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة ويمثل خطوة جيدة لتعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة وتجمعات الأعمال المصرية، مشيراً إلى أهمية عقد مثل هذا الملتقى بشكل دورى حتى يتسنى لكافة الأطراف التشاور بشكل مستمر والتفكير سوياً لصالح تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الافريقية والتى تعد من أهم الملفات التى توليها الدولة اهتمام بالغاً خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة تضع على رأس أولوياتها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والقارة الأفريقية، خاصةً فى ظل تولى مصر رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، الأمر الذى حدا بالوزارة خلال المرحلة الحالية لدعم التبادل التجارى وزيادة نفاذ الصادرات المصرية الى الدول الافريقية، لافتاً إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ شهر مايو الماضى يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمى وحلم التجمع الاقتصادى الأفريقى وفتح أسواق الدول الافريقية للمنتجات المصرية وزيادة فرص التبادل التجارى مع دول القارة.

وتابعت أن القارة الأفريقية أصبحت سوقاً واعداً على مستوى العالم خاصةً فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية وكذا من أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية لعدد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تسعى مصر لتفعيل التعاون المشترك مع عدد من كبريات الدول الصناعية للتواجد فى الاسواق الافريقية، مشيرة إلى أن معدلات التجارة البينية لا تعكس حجم الفرص المتاحة سواء بالنسبة للصادرات المصرية أو حجم الاسواق الافريقية، حيث تصل قيمة الصادرات المصرية للسوق الأفريقى أقل من 1% من إجمالى الواردات الأفريقية وهو الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود من الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية المصرية الأفريقية.

وأضافت أن الوزارة تسعى لدعم نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق من خلال تبنى استراتيجية شاملة لدعم نفاذ الصادرات إلى الدول الافريقية، حيث تم بالفعل تقديم عدد من برامج المساندة للمصدرين المصريين الى افريقيا من خلال صندوق تنمية الصادرات.

وأكدت أن الوزارة تسعى لتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاح مبادرة "جسور" سواء من خلال مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة فى القارة الأفريقية وكذا الهيئات المعنية التابعة للوزارة، بما يسهم فى تحقيق قفزة كبرى فى الصادرات المصرية إلى إفريقيا خلال الفترة المقبلة فى ظل ما تتمتع به مصر من ميزات تصديرية كبيرة توفر مناخ عمل جيد للتنمية الاقتصادية والتجارية مع كافة أسواق القارة السمراء.

وأضافت أن جسر التجارة الخارجية المقرر تدشينه فى أكتوبر المقبل بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا سيوفر العديد من الخدمات من خلال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى مجالات النقل البحرى والبرى والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية بقارة أفريقيا.


مؤتمر جسور التجارة

وزارة الصناعة

الصادرات

أفريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة