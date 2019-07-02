هيئة حقوق الإنسان التركية: حكومة أردوغان فرضت 369 حظرا للتجوال بـ4 سنوات

كتب- هاشم الفخرانى

أعلنت هيئة حقوق الإنسان التركية أن السلطات أعلنت 369 حظرًا للتجوال فى 51 بلدة على الأقل، و11 مدينة، فى الفترة بين 16 أغسطس من عام 2015 والأول من يوليو الجارى.

وتشير بيانات المركز التوثيقى لوقف حقوق الإنسان إلى صدور 369 حظرًا رسميًا للتجوال فى الفترة بين السادس عشر من أغسطس لعام 2015 التى بدأ فيها الفرض المطلق لحظر التجوال وحتى الأول من الشهر الجاري.

وشمل حظر التجوال الذى فُرض بهذه الطريقة لأول مرة فى تاريخ تركيا المدن ذات الغالبية الكردية، وفى مقدمتها دياربكر وماردين وهكارى وبيتليس وموش وشيرناق.

وتشير بيانات هيئة حقوق الإنسان التركية أيضًا إلى انتهاك الحقوق الأساسية التى تشمل حق الأمن، وحق احترام الحياة الشخصية والأسرية، وحرية التجمع، وحرية تشكيل التنظيمات، وحرية الدين، وحرية تلقى ومنح المعلومات، وحق حماية الملكية، وحق التعليم، وحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة وحق العيش، وحق السلامة الجسدية، لمليون و809 آلاف شخص يعيشون فى المدن السابق سردها، بحسب التعداد السكانى لعام 2014 الذى تم إجراؤه قبل انطلاق الحظر.