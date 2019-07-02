سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

هيئة حقوق الإنسان التركية: حكومة أردوغان فرضت 369 حظرا للتجوال بـ4 سنوات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:17 م
هيئة حقوق الإنسان التركية: حكومة أردوغان فرضت 369 حظرا للتجوال بـ4 سنوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة حقوق الإنسان التركية أن السلطات أعلنت 369 حظرًا للتجوال فى 51 بلدة على الأقل، و11 مدينة، فى الفترة بين 16 أغسطس من عام 2015 والأول من يوليو الجارى.

 

وتشير بيانات المركز التوثيقى لوقف حقوق الإنسان إلى صدور 369 حظرًا رسميًا للتجوال فى الفترة بين السادس عشر من أغسطس لعام 2015 التى بدأ فيها الفرض المطلق لحظر التجوال وحتى الأول من الشهر الجاري.

 

وشمل حظر التجوال الذى فُرض بهذه الطريقة لأول مرة فى تاريخ تركيا المدن ذات الغالبية الكردية، وفى مقدمتها دياربكر وماردين وهكارى وبيتليس وموش وشيرناق.

 

وتشير بيانات هيئة حقوق الإنسان التركية أيضًا إلى انتهاك الحقوق الأساسية التى تشمل حق الأمن، وحق احترام الحياة الشخصية والأسرية، وحرية التجمع، وحرية تشكيل التنظيمات، وحرية الدين، وحرية تلقى ومنح المعلومات، وحق حماية الملكية، وحق التعليم، وحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة وحق العيش، وحق السلامة الجسدية، لمليون و809 آلاف شخص يعيشون فى المدن السابق سردها، بحسب التعداد السكانى لعام 2014 الذى تم إجراؤه قبل انطلاق الحظر.


تركيا

حقوق الانسان

حظر للتجوال

اردوغان

رجب طيب اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برلمانى ليبى: وفود ليبية ستزور دولا كبرى لإطلاعها على تدخلات تركيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:15 م

لماذا سحبت قطر أموالها الاستثمارية من تركيا وتنصلت من الاستثمار فيها؟

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:40 م

منظمة حقوقية: تركيا تتجسس على قطر.. وتراقب تحركات تميم بن حمد يوميا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:00 م

مسلسل ارتفاع الأسعار فى تركيا عرض مستمر.. زيادة فاتورة الغاز الطبيعى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:15 ص

مقالات صحف الخليج.. حمد الماجد: الأعراض الجانبية للسياسة الأمريكية.. فيتالى نعومكين: روسيا النفط والسياسة.. فايز رشيد: معانى هزيمة مرشح أردوغان.. سليم كورو: فجر جديد فى تركيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة