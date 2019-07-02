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هيئة المستشفيات التعليمية تنظم ملتقى الصيدلة الإِكلينيكية الأول 6 يوليو

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:54 م
هيئة المستشفيات التعليمية تنظم ملتقى الصيدلة الإِكلينيكية الأول 6 يوليو الدكتورة سحر طه مدير عام ادارة الصيدلة
كتب وليد عبد السلام

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تنظم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الملتقى الأول للصيدلة الإكلينيكية لوحدات الهيئة أيام 6 ، 7 و 13 ، 14 يوليو 2019 .
 
وقال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الملتقى يأتى فى إطار خطة الهيئة لرفع كفاة مقدمى الخدمة الصحية داخل وحدات الهيئة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى المترددين عليها.
 
وأضاف محمد فوزى نائب رئيس الهيئة: "من أولويات مركز التدريب بالأمانة الفنية بالهيئة إتاحة أكبر قدر ممكن من الأنشطة التدريبية من دورات تدريبية وندوات وورش عمل ومؤتمرات لجميع أفراد الكادر الطبى بالهيئة لتقديم خدمة وأفضل للمريض".
 
وأوضح أن الملتقى يأتى ليحقق الهدف المرجو منه ورفع مستوى الصيادلة الإكلينيكيين بالهيئة.
 
وأضافت الدكتورة سحر طه مدير عام إدارة الصيدلة بالهيئة، أن هذا الملتقى سيقدم كل ما هو جديد فى التخصصات المختلفة للصيدلة الإكلينيكية والمعلومات الدوائية وفرصة الحضور متاحة لجميع الصيادلة بمصر.
 
وقالت الدكتورة أمل الجزار مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالهيئة، إن الملتقى سيضم نخبة من خبراء الصيدلة الاكلينيكية فى مختلف قطاعات الصحة بالاشتراك مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة برئاسة د. رشا زيادة .
 
 

المستشفيات التعليمية

ملتقى الصيدلة الاكلينيكية

الصيدلة

المعلومات الدوائية

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