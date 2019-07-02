سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معلومة اقتصادية..

هل تعلم أن تسعير عقود التداولات النفطية فى ثلثى العالم يتم وفقا لخام برنت

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:45 م
هل تعلم أن تسعير عقود التداولات النفطية فى ثلثى العالم يتم وفقا لخام برنت نفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

النفط أو كما يطلق عليه الذهب الأسود يعد من أكثر السلع تداولاً حول العالم، والنفط أنواع متعددة ولكن هناك نوعين من النفط الخام الأكثر تداولاً حول العالم، وهو خام برنت وخام غرب تكساس ويوجد بين النوعين من النفط الخام اختلافات كثيرة منها موقع الاستخراج، ونسبة الكبريت، وكذلك بورصات وتوقيتات التداول كلا منهما.

وفيما يتعلق بخام برنت فيتم استخراج من حقول النفط بحر الشمال ويضم "خام برنت" مزيج من أربعة هى زيوت خام - برنت، فورتيز، أوزبيرج، وإيكوفيسك وتلك الزيوت يطلق عليها "خام برنت ".

يحتوى خام برنت على نسبة من الكبريت نحو 0.37% وكلما انخفضت نسبة الكبريت فى النفط أصبح "أكثر حلاوة" كما أنه يسهل تكريره ويعتبر نفط خام برنت من الأنواع النفط الحلو.

ويتم تصنيف جاذبية النفط على مقياس من 10 إلى 70، حيث كلما ارتفع الرقم كلما كان الزيت أقل كثافة، لتوضيح ذلك على نحو أكثر، إذا كانت جاذبية النفط (ثقل النفط مُقارنة بالماء)، والتى حددها معهد البترول الأمريكى أعلى من 0 فإن النفط سوف يطفو على سطح الماء، وإذا ما كانت أقل من 10 فإنه سوف يتهاوى إلى أسفل الماء ويتم تصنيف خام برنت على أنه من أنواع النفط الخفيفة نسبيا.

 يتم تسعير عقود التداولات النفطية فى حوالى ما يقرب من ثلثى العالم وفقا لخام برنت وهو ما يجعله معيارا قياسيا على الصعيد العالمى، وفيما يتعلق بتداول أنواع النفط فيتم وفقا لبلد الإقامة، وتأتى إحدى الطرق الرئيسية لتداول النفط الخام عبر العقود الآجلة لخام برنت عبر بورصة إنتركونتيننتال (ICE) فى لندن وتكون ساعات تداول العقود الآجلة لخام برنت من الأحد إلى الجمعة من الساعة 7:00 صباحا إلى 5:00 مساء بتوقيت شيكاغو.


الذهب الأسود

النفط

خام برنت

البترول

وزارة البترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده معظم الجنوبية والمحيط الباسفيكي.. شوهد كلياً في شيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده معظم الجنوبية والمحيط الباسفيكي.. شوهد كلياً في شيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة