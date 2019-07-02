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نيابة الجمالية تطلب سرعة التحريات عن عامل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:16 م
نيابة الجمالية تطلب سرعة التحريات عن عامل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة الجمالية ، بسرعة التحريات حول عامل ، متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل، بدائرة القسم، للوقوف على نشاط المتهم

واشارت التحقيقات ، إلى أنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط،اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات، ربة منزل مقيمة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بأسلوب "المغافلة" حال تردده على مسكنها.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا يفيد تمكن الأهالى من ضبط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أثناء قيامه ببيع مشغولات ذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (3 خاتم، سلسلة، إنسيال) .

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.


سرقة المواطنين

سرقة مشغولات ذهبيه

جرائم السرقه بالإكراه

نيابه الجمالية

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